The Challenge ETA: presentata la nuova serie Amazon Prime

Una nuova docuserie è in arrivo il 30 ottobre su Amazon Prime, si tratta di The Challenge ETA e narra la storia del gruppo terroristico Basco ETA dal primo omicidio nel 1968 fino al suo scioglimento nel 2018 con immagini e interviste esclusive. La docuserie in otto episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi nel mondo.

“The Challenge: ETA è una docuserie narrata da persone reali. Comprende interviste approfondite con quattro ex presidenti del governo spagnolo: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, che hanno contrastato l’organizzazione terroristica sia politicamente sia attraverso le forze di polizia. Sono incluse anche le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, di alti funzionari della polizia militare spagnola, tra cui Manuel Sánchez Corbi, e di ex membri dell’ETA. Queste testimonianze raccontano le loro operazioni più difficili e rischiose per neutralizzare i comandi successivi. Composto da oltre 80 interviste, The Challenge: ETA racconta di uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che ha provocato più di 800 morti.

The Challenge: ETA è un’emozionante docuserie di alta qualità in otto episodi che emozionerà i clienti Prime Video spagnoli e di tutto il mondo ha detto María José Rodríguez, Head of Amazon Originals Spagna.

La produzione è stata portata avanti da un team eccezionale usando tutte le risorse possibili affinché i clienti Prime possano godersi appieno questa storia incredibile e senza precedenti che è stata raccontata con il più profondo rispetto e la massima accuratezza.

La docuserie è prodotta da Cuerdos de Atar, con Luis Velo e Guillermo Gómez come executive producer e diretta da Hugo Stuven.

The Challenge: ETA si unirà alle migliaia di serie TV e film disponibili su Prime Video, come le altre serie Amazon Original spagnole El Corazón de Sergio Ramos e Six Dreams, e le prossime uscite El Cid, La Templanza e Un Asunto Privado. Degli Amazon Originals fanno anche parte serie acclamate dalla critica, come le commedie vincitrici di Emmy Award Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens e Carnival Row, così come contenuti esclusivi in licenza, tutti disponibili in più di 240 paesi in tutto il mondo.

I clienti Prime potranno guardare The Challenge: ETA tramite l’app di Prime Video disponibile su smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, tablet Fire, Apple TV, console di gioco, Chromecast e tramite Vodafone TV.”