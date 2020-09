Maneater annunciato per le console next-gen

Sulla scia di un lancio spettacolare sulle attuali console e su PC sull’Epic Games Store, lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive ed il partner retail e publisher Deep Silver , sono felici di annunciare che Maneater ha venduto oltre un milione di unità in tutto il mondo. Per celebrare questo importante traguardo e il numero crescente di giocatori che hanno navigato con successo nelle dure acque di questo action RPG in mare aperto (noto anche come ShARkPG), Tripwire Interactive e Deep Silver hanno deciso di condividere i primi dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi da Maneater su Xbox Series X e PlayStation 5. Completamente evoluto per la prossima generazione di console, Maneater supporterà Ray-Tracing, 4K HDR nativo a 60 FPS e nuovi effetti di luce che daranno vita ad un mondo sottomarino come solo le console di nuova generazione possono fare. I possessori di Xbox Series S beneficeranno anche di una maggiore fedeltà grafica e frame rate. Anche la versione PC di Maneater riceverà aggiornamenti di nuova generazione all’inizio del 2021 e maggiori informazioni su questi miglioramenti arriveranno nei prossimi mesi.

I giocatori che possiedono Maneater su Xbox One o su PlayStation 4 riceveranno un aggiornamento completo gratuito, quando le loro console si evolveranno. Gli aggiornamenti di prossima generazione per Maneater saranno disponibili al lancio per Xbox Series X e Xbox Series S il 10 novembre 2020 e per PlayStation 5 il 12 novembre 2020 (Nord America, Australia e Nuova Zelanda) e il 19 novembre 2020 (Europa).

Ecco le dichiarazioni di John Gibson, CEO di Tripwire Interactive:

Il Team di Tripwire è entusiasta della grande accoglienza ricevuta da Maneater da quando è stato lanciato all’inizio di quest’anno e non vede l’ora che i giocatori provino l’emozione di giocare nei panni di uno squalo mortale in tutta la sua potente gloria sulle console di nuova generazione.” Ha dichiarato John Gibson, CEO di Tripwire Interactive. “Con le console di nuova generazione, Maneater non è mai stato così bello, grazie all’incredibile ray tracing e la fluidità di gioco 4k a 60 FPS, ma le avventure non si fermeranno qui, poiché i fan possono aspettarsi presto notizie ancora più incredibili sul futuro di Maneater.”

Maneater caratteristiche chiave: