L’aggiornamento Orgins di No Man’s Sky è finalmente disponibile

Come c’era d’aspettarselo, Hello Games continua ad aggiornare la sua creatura, ossia No Man’s Sky, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, criticato molto dai giocatori al momento del lancio dato lo stato in cui si trovava al day one. Ebbene, nel corso della giornata, l’azienda ha pubblicato l’aggiornamento Origins, grazie al quale apporta diverse correzioni e aggiunte all’interno dell’opera videoludica.

Ecco una piccola descrizione dell’aggiornamento in questione:

L’aggiornamento 3.0, Origins, espande drasticamente l’universo di No Man’s Sky. Esplora un universo sconosciuto, più ricco e vario, con una più profonda diversità planetaria, un nuovo e drammatico terreno, una miriade di nuove creature, nuove condizioni meteorologiche, edifici colossali e molto altro ancora. Il nostro viaggio continua.



Se volete venire a conoscenza delle aggiunte principali con questo update in No Man’s Sky, in calce alla notizia è disponibile il trailer.