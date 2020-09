Galaxy S20 FE: Tutte le novità dell’evento Unpacked

Durante l’evento unpacked sono state mostrate tante novità riguardo il nuovo Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition). Sapevamo già alcune delle svariate novità che questo nuovo smartphone avrebbe portato, e non vedevamo l’ora di avere finalmente delle certezze proprio durante questo evento.

In particolare, si è parlato delle svariate combinazioni di colori e del retro opaco del telefono e del suo schermo AMOLED a 120Hz.Subito dopo, si è parlato della combinazione a tripla fotocamera. Con il Samsung Galaxe S20 FE saremo in grado di effettuare non solo foto di alta qualità ma anche di registrare delle piccole GIF animate usando direttamente la fotocamera. Il tutto condito con una funzionale modalità notte, per gli ambienti più scuri.

Degna di una menzione è sicuramente la funzionalità di condiviose delle foto attraverso una funzione interna del dispositivo, che permette di effettuare uno sharing delle foto tra 2 dispositivi Android.

Per quanto riguarda il Chipset, invece, si conferma lo Snapdragon 865.

Lo smartphone sarà abilitato al supporto delle reti 5G e sarà disponibile in due versioni da 128GB o 256 GB con memoria espandibile fino ad 1TB.

Il Galaxy S20 FE sarà disponibile a partire dal 2 ottobre al prezzo di 699$ e le prenotazioni sono aperiranno proprio oggi, probabilmente sul sito della Samsung, e sarà disponibile in 6 colorazioni diverse.