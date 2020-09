Crown Trick: annunciata la data d’uscita

Un paio di mesi fa vi avevamo parlato della partership tra Next Studios (di TencentGames) e Team17, per pubblicare l’RPG Rogue-like Crown Trick. Poco fa è stata annunciata la data d’uscita del gioco che sarà disponibile, su PC e Nintendo Switch, a partire dal 16 ottobre.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer animato, che mostra lo stile artistico del gioco e la protagonista Elle.

Questa la descrizione del gioco tramite la pagina Steam:

“Crown Trick è un’avventura animata, un RPG rogue-like caratterizzato da combattimenti a turni e strategia interattiva con oggetti e abilità. Entra in un labirinto che si muove a seconda di come ti muovi, in cui padroneggiare gli elementi è la chiave per sconfiggere i nemici e scoprire i misteri di questo mondo sotterraneo. Con una nuova esperienza che ti aspetta ogni volta che entri nel sotterraneo, lascia che il potere conferito dalla corona ti guidi in questa avvincente avventura!”

Caratteristiche del gioco:

– Un approccio totalmente nuovo al genere rogue-like strategico

– Strategico a turni simultanei, in cui ogni mossa ti riserva tantissime possibilità e ogni battaglia si rivela una sfida

– Esplora i dungeon dei vari scenari e fa’ del tuo meglio per sopravvivere fino alla fine

– Prova nuovi dungeon, armi, reliquie, oggetti e sfide generati in modo casuale all’inizio di ogni avventura

– Forgia il tuo stile di combattimento personale e scegli tra oltre 40 abilità attive, 60 abilità passive, 30 oggetti utilizzabili e 170 reliquie speciali

– Stermina più di 100 mostri diversi impugnando nove tipi di armi unici o oltre 120 armi individuali

– Affronta in duello oltre 10 pericolosissimi boss

– Risolvi più di 60 misteriosi rompicapi e sfide

– Svela tutti i segreti e scopri la verità che si cela all’interno del tenebroso Nightmare Realm”