The Game Awards: ci saranno il 10 dicembre

Anche in questo 2020 si svolgeranno i The Game Awards, evento oramai tra i più riconosciuti, dove vengono premiati i migliori giochi dell’anno. Come capitato con tutte le fiere e gli eventi post emergenza covid, anche questo sarà unicamente in streaming, ma andrà in onda in studi di tre città diverse: Los Angeles, Londra e Tokyo. La data è quella del 10 dicembre.

A presentarlo sempre l’ideatore dell’evento Geoff Keighley, che fa sapere di come “Nel 2020, i videogiochi ci hanno connesso e confortato più che mai, e questo rende l’edizione 2020 dei The Game Awards il nostro spettacolo più importante di sempre” aggiungendo che“Il nostro team sta lavorando duramente per fornire un programma innovativo e ponderato che celebra l’eccellenza, anticipa il futuro e amplifica le voci importanti che stanno plasmando il futuro di questo mezzo”.

Quest’edizione del 2020 presenterà un nuovo premio, Innovation in Accessibly, che riconosce gli sviluppatori di software e/o hardware che stanno portando avanti nuove funzionalità, tecnologie e contenuti per aiutare i giochi a essere giocati e apprezzati da un pubblico ancora più ampio.

L’edizione dello scorso anno raggiunse cifre da record, e il GOTY venne assegnato a Sekiro Shadows Die Twice.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sul profilo ufficiale dell’evento.