Annunciate le nuove ASTRO A10 di Call of Duty Black Ops Cold War

ASTRO Gaming, leader negli accessori da gaming, annuncia oggi le Cuffie da Gaming ASTRO A10 Call of Duty Black Ops Cold War. ASTRO Gaming progetta le cuffie ufficiali di Call of Duty ed è partner del brand Call of Duty da molto tempo, avendo fornito a tanti gamer in giro per il mondo cuffie ed accessori licenziati. Le nuove Cuffie da gaming ASTRO A10 Call of Duty Black Ops Cold War si aggiungono alle ASTR0 A40 TR, agli Speaker Tag e all’A40 TR Mod Kit già presenti sul mercato.

Ecco le dichiarazioni di Daniel Siegel, VP of Licensing di Activision: ASTRO è stato un collaboratore chiave per Call of Duty nel campo degli esport, come per i Call of Duty Champs, o per la Call of Duty League. Siamo davvero felici di continuare nella nostra partnership con ASTRO come Cuffie Ufficiali su licenza per Call of Duty. Con queste ultime cuffie, i nostri fan saranno sicuri di poter godere della miglior esperienza audio possibile giocando a Call of Duty: Black Ops Cold War.



In aggiunta, Aron Drayer, VP of Marketing di ASTRO Gaming, ha espresso le seguenti parole:

Lavorando con Activision e Call of Duty negli anni ci ha permesso di sviluppare alcuni prodotti davvero fantastici,” dichiara Aron Drayer, VP of Marketing di ASTRO Gaming. Le A10 Special Edition Call of Duty Black Ops Cold War sono cuffie progettate per assicurare ai gamer di poter migliorare le loro performance e potenziare la loro esperienza di gioco. Le Cuffie da Gaming A10 ASTRO Call of Duty: Black Ops Cold War sono state progettate per mettere a disposizione del giocatore la miglior qualità audio possibile, oltre che il comfort e la durabilità necessaria, ad un prezzo sostenibile. Con colori ed elementi di design direttamente ispirati al nuovo Call of Duty Black Ops Cold War in uscita il prossimo 13 novembre, queste cuffie in edizione limitata dispongono di tutte le funzionalità delle classiche A10, con in più un filtro pop rimovibile per il microfono e oggetti personalizzati in-game creati appositamente per gli utenti ASTRO. Ulteriori dettagli sulle Cuffie A10 ASTRO Gaming Call of Duty Black Ops Cold War:

Comfort e Qualità ASTRO – Caratterizzate da materiali flessibili e leggeri e da un cuscinetto per le orecchie in tessuto, insieme all’archetto in acciaio resistente con copertura gommata e un sistema di cavi staccabili, le A10 sono progettate per resistere sia alla vittoria che alla sconfitta.

Contenuto in-game disponibile al lancio di Call of Duty Black Ops Cold War incluso in ogni acquisto delle Cuffie ASTRO A10 Call of Duty Black Ops Cold War. ASTRO Audio V2 – Progettato per riprodurre un suono dettagliato e preciso, l’ASTRO Audio V2 fornisce un suono naturale e morbido attraverso un range di frequenze esteso. Lato gaming, le A10 saranno in grado di offrire alti non stancanti, medi chiari e bassi senza distorsioni

Le Cuffie da Gaming ASTRO A10 Call of Duty: Black Ops Cold War sono disponibili per il pre-order a 69,99 € ora su ASTRO Gaming e presso i principali rivenditori autorizzati, con le spedizioni che partiranno in autunno 2020.