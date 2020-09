R-Type Final 2: annunciato il periodo d’uscita

Come scritto sulle pagine di Weekly Famitsu, lo shooter a scorrimento orizzontale R-Type Final 2 ha un periodo d’uscita. Arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch durante la primavera 2021.

Sviluppato da Granzella e pubblicato da Irem, il gioco aveva avuto una campagna crowdfunding che aveva portato a più di un milione di dollari. Altri dettagli sul gioco verranno mostrati in una live il 25 settembre.