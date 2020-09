Baldur’s Gate III: ancora rinviato l’accesso anticipato

La versione early access di Baldur’s Gate III sarebbe dovuto essere disponibile fra pochi giorni, dal 30 settembre. Purtroppo però poco fa gli sviluppatori di Larian, attraverso un post sui canali social (che potete leggere in fondo alla notizia), hanno fatto sapere che ci vorrà un po’ più di tempo per farla uscire. Fortunatamente però non troppo, in quanto il rinvio è di pochi giorni e l’accesso anticipato sarà ora disponibile dal 6 ottobre su PC (Steam e GOG) e Google Stadia.

Il passaggio chiave del comunicato fa sapere che “abbiamo avuto alcuni ritardi imprevisti e abbiamo ancora alcuni problemi di stabilità che stiamo vagliando. A causa dei ritardi, anche le nostre traduzioni sono dietro rispetto al previsto e vogliamo garantire la localizzazione per le lingue annunciate per l’accesso anticipato, per far si che i nostri fan internazionali si divertano. Per fortuna, una settimana di ritardo (fino al 6 ottobre) è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per controllare tre volte la stabilità e controllare tre volte la localizzazione”.

Oltretutto il tweet fa sapere che alla notizia brutta, ne arriverà una bella, in quanto più tardi verrà mostrato l’aggiornamento “romance & companionship”, per far riprendere i giocatori che attendono di giocare a Baldur’s Gate III.