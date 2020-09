Tennis World Tour 2: le nuove feature si mostrano in nuovo trailer

NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di presentare un video che evidenzia le numerose novità di Tennis World Tour 2. Il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch. Tennis World Tour 2 include diverse nuove caratteristiche e miglioramenti per offrire ai giocatori un’esperienza coinvolgente.

Il sistema di carte è tornato, più orientato al gioco. Con 5 carte disponibili all’inizio della partita, il giocatore dovrà pensare tatticamente e utilizzarle nei momenti chiave: l’aumento della resistenza, un servizio più preciso, o la riduzione della potenza del concorrente di alcuni punti, saranno di grande aiuto per vincere la partita. La modalità carriera di Tennis World Tour 2 permette di gestire ogni elemento della propria carriera nel percorso per arrivare al primo posto: dalla scelta dell’aspetto, al reclutamento dello staff, all’organizzazione di ogni stagione, non bisogna lasciare nulla al caso se si vuole accumulare punti e avanzare nei tornei più prestigiosi.

Le sensazioni tennistiche sono state ulteriormente migliorate in questa nuova edizione con l’aggiunta di un sistema di tempi preciso ad ogni colpo, dando ritmo agli scambi e permettendo di ottimizzarne potenza e precisione. Inoltre, sono disponibili diversi tipi di campi, ognuno con le sue specificità che influenzano la palla e i giocatori. Sarà necessario adattare il proprio gioco alla superficie e alle condizioni meteorologiche per massimizzare le proprie possibilità di vincere!

Infine, è tornata anche la modalità online. Più stabile e completa, include nuove funzionalità come le partite in doppio e la modalità classifica in solitaria. Con un gameplay più realistico e la possibilità di giocare impersonando le più grandi star del tennis in competizioni di fama mondiale, Tennis World Tour 2 è una simulazione fatta per soddisfare sia gli appassionati di tennis che i gamer più esigenti.