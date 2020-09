Wasteland 3: nuova patch disponibile da oggi

È quasi passato un mese dall’uscita di Wasteland 3, ultima fatica del talentuoso studio di sviluppo inXile Entertainment e la seconda patch non tarda ad arrivare. Proprio come il primo, questo secondo aggiornamento mira al miglioramento della stabilità e al bilanciamento del titolo su tutte le versioni. Vediamo più nel dettaglio quali sono i punti prìncipali del patch log.

La patch 1.1.1 si concentra maggiormente sulla stabilità delle versioni console del titolo, un fix per i caricamenti delle partite in cooperativa che si bloccano al 33% e un bilanciamento all’ Antique Appraiser.

Ancor più nello specifico, la stabilità è stata migliorata quando si utilizza l’abilità Colpo Preciso; risolto un crash che saltava fuori in modo casuale mentre i giocatori, impegnati in una partita cooperativa, combattevano contro il Sindaco Prasad, mentre su Xbox One è stato risolto un problema che non permetteva di entrare in una partita per la seconda volta quando questa era creata dalla stessa persona (quindi sì, principalmente per il multiplayer).

Per l’intera patch note potete andare sulla pagina Steam del prodotto, ma sappiate che potete trovarlo anche su GOG. Intanto vi ricordiamo che Wasteland 3 è acquistabile anche su Xbox One e PlayStation 4 e, qualora foste interessati, leggete pure la nostra recensione!