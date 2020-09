Falcon Age arriverà su Steam e Switch l’8 ottobre

Outerloop Games ha annunciato che rilascerà il suo titolo action-adventure Falcon Age per Switch, tramite il Nintendo eShop, e PC tramite Steam il giorno 8 ottobre al prezzo di circa €20, con uno sconto del 25% al lancio.

Le versioni appena menzionate, porteranno tutti gli aggiornamenti avuti in un anno, incluse nuove missioni, un sistema di potenziamento per il falco, meccaniche riviste per le azioni di cucina e caccia e altri minori cambiamenti necessari.

La versione Switch supporterà i controlli touch e Joy Cons per controllare il falco, mentre la versione Steam supporterà la realtà virtuale con i più popolari headset sul mercato come Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Quest.

Inizialmente, Falcon Age venne pubblicato su PlayStation 4 e Epic Games Store, rispettivamente nel mese di aprile e settembre dell’anno 2019. Ora, molti più utenti potranno godersi il gioco di Outerloop Games entro pochi giorni. Qui sotto vi lasciamo una panoramica direttamente da Epic Games.