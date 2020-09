Bloodborne: nuovi rumor su una remaster per PS5 e PC

Rumor e speculazioni varie di Bloodborne Remaster in arrivo per PC sono ormai cose piuttosto comuni da un po’ di tempo ma, negli ultimi mesi, sono diventate voci per così dire “insistenti”. È da giugno che la storia va avanti e da allora si sentono voci di corridoio su una remaster di Bloodborne non solo per PC, ma anche per PS5.

Ci spiace dirvi che non si tratta (forse possiamo dire “ancora”?) di un annuncio da parte di Sony, ma dell’ennesimo rumor che potrebbe essere la voce della verità. RedGamingTech ha recentemente postato un video in cui gli autori affermano che una remaster per PC e PS5 del titolo targato From Software sia più che vera. Gli stessi dicono sia ancora in sviluppo e che, per di più, essa conterrà nuovi contenuti rispetto all’originale.

Tale canale su YouTube ha spesso azzeccato riguardo leak e rumor e varie informazioni da “insider” ma, ci sembra giusto far notare ai nostri lettori che le informazioni che sono poi risultate vere (il più delle volte), riguardavano principalmente hardware. Tornando al gioiello di From Software, le ultime voci parlavano addirittura di un play test per il gioco.

Come sempre, GamesVillage vi invita a prendere tali rumor con le pinze visto che non provengono affatto da fonti ufficiali. Come tutti, speriamo di saperne di più nei prossimi giorni o forse proprio durante il TGS 2020 che si terrà in questi giorni. Intanto, qui sotto vi proponiamo il video del canale YouTube in questione. Bloodborne