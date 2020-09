Metal Gear Solid: remake in sviluppo per PS5?

Tutti conosciamo Metal Gear Solid, no? Bene e, sicuramente, tutti sappiamo che la società che detiene la proprietà di questa IP è Konami al momento. È da un po’ che quest’ultima non si fa vedere (togliendo Metal Gear Survive, ovviamente) ma, se ciò che stiamo per raccontarvi dovesse esser vero, allora il titolo potrebbe fare un bellissimo “comeback” molto presto.

Ho usato appositamente l’espressione “dovesse esser vero” perchè ciò che è giunto al momento risulta essere un rumor. Il canale YouTube RedGamingTech, già protagonista di un altro nostro articolo che potete leggere qui, ha recentemente caricato un video in cui affermando che Konami sia attualmente al lavoro su un remake del capolavoro ideato da Kojima.

Stando alle loro parole, il titolo parrebbe essere in sviluppo come esclusiva PlayStation 5 e, sempre riportando le loro parole, questa verrà poi rilasciata su PC. Il canale in questione ha inoltre dichiarato che, stando alla loro fonte (la quale è ritenuta da loro affidabile al 100%), remake di Metal Gear Solid 2, 3 e 4 sono pianificati per uscire in versione remaster su PC. Se quest’ultime usciranno o meno su PS5, è ancora da vedere.

Non è la prima volta che sentiamo, in realtà, di Metal Gear. Infatti vi sono altre voci che parlano dei primi due capitoli in arrivo per PC, come potete leggere qui. La notizia è arrivata dopo che i due titoli sono stati classificati a Taiwan. La cosa migliore da fare, comunque (e a malincuore), è prendere la notizia del remake di Metal Gear Solid con le pinze, data la non ufficialità della fonte. In ogni caso, GamesVillage vi terrà al corrente per ogni novità.