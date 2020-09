First Strike sarà il torneo che farà entrare VALORANT negli Esport

Riot Games ha annunciato che produrrà il suo primo torneo VALORANT chiamato First Strike. Ciò avviene dopo che la società di videogiochi ha lanciato la Ignition Series, che ha consentito tornei VALORANT di terze parti , con un occhio di riguardo per valutare l’interesse dei fan mentre osservava come vengono sviluppate le migliori pratiche per il titolo. Il gioco inizierà ad ottobre con ulteriori dettagli in arrivo nelle prossime settimane.

L’annuncio di Riot dice a coloro che sono interessati a partecipare che dovrebbero “iniziare a costruire e fare pratica con i tuoi elenchi ora” mentre la competizione si avvicina. Con le qualificazioni regionali che iniziano a ottobre e terminano a dicembre, le squadre che devono ancora formarsi hanno poco meno di un mese per prepararsi.

Le squadre con elenchi che si sono già allenati, ora hanno un evento ufficiale per gli editori per cui prepararsi. Inoltre, i giocatori di età pari o superiore a 16 anni che hanno ottenuto un grado di Immortal 1 saranno generalmente idonei a competere nelle qualificazioni, ma Riot consiglia loro di “controllare le regole e la politica complete una volta rilasciate”.

First Strike offrirà più finali regionali che si svolgeranno in Nord America, Europa, CSI, Turchia, Asia, Oceania, Brasile e Medio Oriente.

I premi per il torneo devono essere annunciati.