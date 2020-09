FIFA 21: dettagli per club, squadre e stadi disponibili

Si avvicina sempre più la data d’uscita del nuovo tiolo calcistico targato Electronic Arts, FIFA 21. Oggi, il grosso publisher americano, ha voluto far conoscere ulteriori dettagli della sua ultima fatica in campo sportivo.

Vi parliamo infatti di numeri. Quello dei giocatori corrisponde a oltre 17.000 mila, le squadre saranno 700 e giocheranno in più di 90 stadi tra 30 campionati disponibili, facendo arrivare così i giocatori alle più alte competizioni del mondo.

Ovviamente saranno disponibili i campionati più prestigiosi del mondo come la UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertardores, la Serie A, la Bundesliga, la Premier League e la League 1 e tanti altri. I giocatori di FIFA 21 potranno provare il brivido di giocare in club famosi come Inter e Milan tra le principali squadre della Serie A in una stagione che si preannuncia più avvincente che mai.

Per il realismo assicurato, potrete giocare in più di 90 stadi, tra il San Siro, Parc des Princes, Anfield e Santiago Bernabéu saranno i capostipiti che reggeranno l’emozione delle competizioni, Ijn più, il titolo vi permetterà di giocare in strada a VOLTA Football, con cinque nuove location, tra cui Milano, Sydney, Parigi, Dubai e San Paolo. A questo link potrete trovare la lista dei club e dei campionati, mentre qui troverete tutti gli stadi disponibili in FIFA 21. Vi ricordiamo che il titolo targato EA sarà disponbile da questo 6 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC ma, purtroppo, senza alcuna demo.