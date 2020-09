Xbox Series X: alcuni giornalisti hanno già la console

Xbox Series X arriverà sul mercato il prossimo 10 novembre (insieme a Xbox Series S), ma a quanto pare alcuni giornalisti e alcune personalità di spicco dell’industria videoludica sono già in possesso dell’hardware next-gen di Microsoft e stanno provando la console e i titoli ricevuti dalla società di Redmond.

Si tratta di Geoff Keighley, Jeff Grubb, Tom Warren, la redszione di IGN e Jeff Bakalar. Lo hanno comunicato tramite i rispettivi profili Twitter, affermando che presto riceveremo le prime impressioni sulla piattaforma di gioco di futura generazione. Ovviamente, attendiamo con ansia sia di sapere cosa ne pensano di Xbox Series X, ma anche di ricevere anche noi la console per poterla provare e dirvi cosa ne pensiamo della next-gen di Microsoft. Intanto, i pre-order delle due piattaforme stanno andando a gonfie vele!

Xbox Series X: Stay tuned for my first hands-on experience playing the next-generation @xbox pic.twitter.com/KZOr9TDHan

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

We have a (real!) Xbox Series X – and we're so excited to show you more soon. pic.twitter.com/wO4qnN7WoT — IGN (@IGN) September 23, 2020

I wonder why Marty is so excited 😉 pic.twitter.com/JAsCMJFsNa — Jeff Bakalar (@jeffbakalar) September 23, 2020