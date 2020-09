Crash Bandicoot 4: un leak conferma il multiplayer

IGN Spain ha pubblicato sul propri sito (e poi rimosso) un articolo legato a Crash Bandicoot 4 It’s About Time, nuovo capitolo della serie realizzato da Toys for Bob e pubblicato da Activision, dove viene confermata la presenza di una componente multiplayer competitiva e cooperativa. A quanto pare però, non si tratta di Crash Bash.

La modalità cooperativa è conosciuta con il nome di Bandicoot Battle, supporterà da 2 a 4 giocatori e permetterà di utilizzare i seguenti personaggi: Crash, Coco, Fake Crash e Fake Coco. Di seguito i 2 mini-giochi presenti:

Checkpoint Race – Una serie di gare di andata e ritorno in cui fino a quattro giocatori competono per il miglior tempo ad ogni checkpoint. Vince chi ottiene il maggior numero di checkpoint. Gli avversari appariranno sul palco come fantasmi per darvi un’idea di come sta andando la propria gara.

Crate Combo – in questo gioco bisogna mettere a segno più punti possibile rompendo più scatole degli altri. Il valore in punti di ogni scatola aumenta per ogni scatola che verrà distrutta, fino a un massimo di 32 punti per scatola. Rompendo le scatole il più velocemente possibile si potrà mettere a segno una combo, il tutto prima che il contatore si esaurisca e ripristini il valore del punteggio base. La battaglia termina quando si raggiungerà un checkpoint o si morirà.

La modalità cooperativa invece si chiama Pass N. Play e consente a un massimo di quattro giocatori di passare il controllo da un giocatore all’altro durante i livelli della storia principale del gioco insieme nelle loro versioni standard o nelle varianti della modalità N. Verted.

Vi ricordiamo che al momento queste informazioni vanno però trattate come semplici rumor. Crash Bandicoot 4 It’s About Time verrà pubblicato il 2 ottobre 2020 solo su PlayStation 4 e Xbox One. Avete già dato un sguardo al trailer di lancio del gioco?