Sacrifice of the Abyss: annunciate l’edizioni per Nintendo Switch e PS4

L’editore e sviluppatore di D3 Intense hanno annunciato Sacrifice of the Abyss , una versione migliorata del gioco d’avventura e suspense per PSP Misshitsu no Sacrifice uscito nel febbraio 2010 . Il titolo supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese e cinese (tradizionale e semplificata). Le voci fuori campo sono solo in giapponese.

Ecco le caratteristiche del gioco:

Cinque ragazze sono intrappolate in una città sotterranea chiusa. Cosa c’è oltre il tradimento e le uccisioni? È speranza? O disperazione?

Una fusione di avventura e gioco di fuga, Sacrifice of the Abyss è una storia piena di suspense di mistero dopo mistero. Le parti dell’avventura sono completamente doppiate da un cast di meravigliosi doppiatori. E le parti di fuga offrono un’alta difficoltà che impressionerà persino i fan dei giochi di fuga. Caratteristiche principali

Aspetto migliore, più facile da giocare e funzionalità aggiuntive – La colorazione grafica è stata riformata, riportando in vita Miki e la storia dell’azienda in modo più vivido che mai. Sono state aggiunte anche nuove funzionalità , tra cui una funzione di suggerimento , modalità galleria per visualizzare le immagini degli eventi e illustrazioni fuori dal gioco in qualsiasi momento e il s upporto del touchscreen .

A Zapping Scenario of Despair After Despair in Search of Hope – Le fasi si svolgono per ogni personaggio. A seconda dell’ordine in cui suoni ogni fase , il contenuto e la fine delle fasi pari con lo stesso nome cambieranno. I risultati possono significare la vita o la morte per la ragazza … Le ragazze supereranno numerose disperazioni in cerca di speranza. Quale verità li attende?

Lingue supportate – Supporta le opzioni di lingua del testo inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Le voci fuori campo sono solo in giapponese.

Modalità supportate (versione Switch) – Supporta la modalità TV, la modalità tavolo e la modalità portatile.

Verrà lanciato per Switch e PC per Steam il 17 dicembre. In Giappone, la versione Switch sarà disponibile al dettaglio per 4.800 yen e in digitale per 3.990. La versione Steam costerà 3,990 yen.