Seattle Surge annunciano il loro roster

I Seattle Surge hanno finalmente finalizzato il loro roster che prenderà parte alla nuova edizione della Call of Duty League. I contratti firmati sono stati con, Sam “Octane” Larew, Daniel “Loony” Loza, Peirce “Gunless” Hillman e Preston “Prestinni” Sanderson.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale dei Seattle Surge, che dopo diverso tempo di travaglio hanno completato la loro squadra. Infatti, ryan “Apathy” Zhelyazkov, Josiah “Slacked” Berry e Ian “Enable” Wyatt erano stati tutti rilasciati nella off-season. L’unico ragazzo della vecchia guardia è Octane.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere come il nuovo gruppo riuscirà a performare nella stagione competitiva dello sparatutto di Activision.

Operation is a go: Meet your Seattle Surge Squad.#DrownThemOut | @SpiderTech pic.twitter.com/fR3ENkRSAB

— Seattle Surge (@SeattleSurge) September 23, 2020