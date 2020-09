Granblue Fantasy Versus: disponibile il nuovo aggiornamento

Cygames ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 2.01 di Granblue Fantasy Versus , che aggiunge Belial al gioco.

Versione 2.01

Correzioni di bug.

Correzioni di testo.

Versione 2.00.0

I seguenti personaggi sono stati aggiunti al gioco:

Belial

La versione della battaglia è stata aggiornata. I replay meno recenti non saranno più disponibili.

Versus Rank è stato ripristinato.

Correzioni di bug.

Correzioni di testo.

Modifiche alla rete.

Note sulla patch più dettagliate sono disponibili in giapponese tramite il sito Web ufficiale.

Oggi è disponibile anche il seguente contenuto scaricabile: Set di caratteri aggiuntivi (Belial) ($ 6,99 / £ 5,79 / € 6,99 / 800 yen). Sblocca il personaggio giocabile Belial. Include altri contenuti aggiuntivi, incluso uno speciale avatar della lobby Belial. Il Character Pass 2 ($ 34,99 / £ 28,99 / € 34,99 / 3.618 yen) sblocca sei personaggi con contenuto scaricabile della stagione 2 in Granblue Fantasy Versus .

(Il contenuto di questo set è venduto separatamente. Fare attenzione a non acquistare il contenuto due volte).Pacchetto colori 7 ($ 0,99 / £ 0,79 / € 0,99 / 150 yen)Le varianti di colore in questo set includono alcune che possono essere sbloccate soddisfacendo determinate condizioni all’interno del gioco.

Personalizza i sei personaggi dei contenuti scaricabili della stagione 2 in Granblue Fantasy: Versus con nuove varianti di colore. Sblocca le varianti di colore da 5 a 8 (quattro per carattere, per un totale di 24). (I numeri di varianti di colore da 1 a 4 sono sbloccati per impostazione predefinita in modalità VS).(Le varianti di colore da 5 a 8 possono anche essere sbloccate soddisfacendo determinate condizioni all’interno del gioco.)

Granblue Fantasy Versus è ora disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Steam in tutto il mondo.