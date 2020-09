Among Us: cancellato il sequel del gioco

Il successo, a volte, può dare alla testa, ma questo sembra non essere accaduto dalle parti della InnerSloth, la casa di sviluppo di Among Us, il vero e proprio videogioco del momento. Uscito nel 2018, ma esploso nelle ultime settimane grazie agli streamer di Twitch, il titolo di punta di questo sviluppatore indie è riuscito anche a diventare il gioco più venduto su Steam.

Un successo a tutto tondo, che aveva spinto InnerSloth a pensare a un sequel, un eventuale Among Us 2, per cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Ma ora quei progetti sono stati abbandonati. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della compagnia infatti, InnerSloth ha annunciato di aver cancellato il sequel per potersi concentrare sul miglioramento del titolo originale:

“Abbiamo deciso di cancellare Among Us 2 e di focalizzarci invece sul miglioramento di Among Us. Tutti i contenuti che avervamo pensato per il sequel confluiranno nel titolo originale. Questa è, probabilmente, la scelta più difficile, perché significa andare in profondità, nel cuore del codice del gioco, e tornare a lavorare su molte sue parti. Abbiamo pianificato molte cose e siamo emozionati all’idea di portare nuovi contenuti mentre voi continuate a divertirvi con il gioco”



Oltre alla comunicazione, a suo modo sorprendente, della soppressione del sequel, InnerSloth ha voluto anche annunciare l’arrivo di nuovi contenuti sul titolo del momento: un nuovo livello verrà aggiunto, mentre alcune piccole problematiche che sono state riscontrate dai giocatori verranno risolte. Verrà inserita una sezione amici, come anche un supporto per i daltonici. Si tratta di aspetti tutt’altro che banali, che potrebbero rendere il gioco ancora più divertente da giocare.

Vi ricordiamo che Among Us è disponibile su dispositivi mobili iOS e Android e su PC (via Steam). Voi avete già iniziato la vostra lotta per la sopravvivenza contro gli impostori? E in caso non l’abbiate ancora fatto: cosa state aspettando?