Fall Guys Ultimate Knockout: supera Overwatch

Il gioco dell’estate Fall Guys: Ultimate Knockout è stato l’unico gioco di battle royale che sembrava uscito praticamente dal nulla. Il titolo ha riscosso un enorme successo. Sappiamo che il lancio è stato buono, con enormi download su PS4 tramite PS Plus e oltre 7 milioni di vendite solo su Steam , ma sembra che sia stato ancora più grande.

Tramite il tracker mensile SuperData, sembra che il lancio di Fall Guys su PC abbia fatto guadagnare l’incredibile cifra di 185 milioni di dollari. Il più grande lancio per PC in quattro anni interi dal lancio di Overwatch nel 2016. Fall Guys Ultimate Knockout è disponibile sia per PlayStation 4 che per PC. Al momento non ci sono altre piattaforme annunciate, ma lo sviluppatore ha detto che gli piacerebbe portarlo altrove in futuro.