Ninjala X Sonic: Il via alla collaborazione

Era da un pò di tempo ormai che si parlava della collaborazione tra Sonic, uno dei più famosi brand della storia videoludica, e Ninjala, il noto videogioco multiplayer per Nintendo Switch e, oggi stesso, la Ninjala X Sonic (questo il nome della collaborazione) ha finalmente avuto inizio.

La collaborazione, come era stato previsto, comprende svariati Cosmetics e tanti altri contenuti decorativi a tema Sonic. Di preciso, come è stato rivelato sta mattina dal canale Twitter ufficiale di Ninjala, i contenuti in questione comprendono:

Gli oggetti elencati sono disponibili sullo store in-game per un prezzo di 2000 Jala (La moneta virtuale del gioco, acquistabile attraverso un pagamento con denaro reale)

The Ninjala X Sonic Collab is LIVE!

Duration: 9/23/20 19:00 – 10/21/20 18:59 (PDT)

Head to the #Ninjala Select Shop and get your hands on some fresh Sonic the Hedgehog-themed gear!

We've got costumes styled after Sonic and his friends, Sonic-themed IPPON Decorations, and MORE! pic.twitter.com/tuofC4xDCH

— PlayNinjala (@playninjala) September 24, 2020