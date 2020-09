Kirby Fighters 2: oggi in arrivo su Nintendo Switch

Arriva oggi (come un leak aveva anticipato), su Nintendo Switch, Kirby Fighters 2, l’ultimo capitolo della saga che vede protagonista la pallina rosa più forte del mondo. Preparatevi dunque a scegliere in un folto roster che include amici e nemici ben conosciuti, come Waddle Dee Bandana, Meta Knight e King Dedede, Gooey e Magolor, oltre a 17 tra le più iconiche Abilità di Copia di Kirby, per combattere infuocate battaglie. Ciascuno dei personaggi giocabili e delle Abilità di Copia ha sia un proprio stile di gioco che un proprio set di mosse, siete pronti a sperimentarle tutte?

Kirby porta una grande varietà attacchi in ogni battaglia, grazie alla selezione di 17 Abilità di Copia direttamente dai capitoli della saga di Kirby, incluse Spada e Lama. Kirby Fighters 2 introduce inoltre una nuova abilità Wrestler per Kirby. Tuttavia non fatevi ingannare da quanto è carino Kirby, la sua maschera dolcissima cela il volto di un determinato combattente.

Fate squadra con un amico o con la CPU nella Modalità Storia per iniziare il combattimento contro King Dedede e Meta Knight, e raggiungete la vetta della torre per la battaglia finale. Ad ogni piano della torre, i combattenti potranno scegliere strategicamente degli oggetti per potenziare le loro statistiche. Preparatevi all’assalto da parte di vari nemici mentre risalite la torre.

Per divertirsi ancora di più nella modalità multiplayer, fino a quattro giocatori possono connettersi allo stesso sistema tramite wireless locale, oppure giocando online. Potrete definire le vostre regole per le battaglie di team, scegliendo i vostri oggetti preferiti, i pericoli dello stage e, nelle battaglie di team, l’abilità di tornare come fantasma. Non c’è da annoiarsi, nemmeno quando siete KO!