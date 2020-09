Spellbreak: superati 5 milioni di giocatori

Il magico titolo battle royale che risponde al nome di Spellbreak ha raggiunto un altro traguardo dal lancio, avvenuto il 3 Settembre. Ora ha raggiunto l’incredibile cifra di cinque milioni di giocatori, come rivelato dallo sviluppatore su Twitter, colleziondo inoltre ben quattro milioni di ore guardate su Twitch. Inoltre, finora i giocatori hanno inflitto 25 miliardi di danni magici nelle partite, con la maggior parte dei giocatori negli Stati Uniti, seguiti da Giappone e Brasile.

È piuttosto impressionante, non solo perché il titolo ha raggiunto due milioni di giocatori pochi giorni dopo il lancio, ma è riuscito a farlo nel genere battle royale, che sappiamo essere piuttosto affollato. Spellbreak si distingue piuttosto bene, offrendo ai giocatori diversi incantesimi elementali che possono mescolare e abbinare insieme. Il risultato è più simile a un gioco di ruolo d’azione ma con altri giocatori da combattere.

Spellbreak è gratuito e attualmente disponibile per Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 e PC. Supporta anche il cross-play, consentendo ai giocatori su piattaforme diverse di affrontarsi. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi, soprattutto quando si tratta di futuri aggiornamenti. Nel frattempo, potete dare un’occhiata alla nostra recensione cliccando qui.

