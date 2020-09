Tokyo Game Show 2020: ecco i piani di Microsoft

Oggi si aprirà il Tokyo Game Show 2020, uno dei più grandi eventi del mondo gaming che, come molte altre convention in giro per il globo, è dovuto passare a una versione digitale a causa della pandemia da Covid-19. Nonostante questa novità però, è sicuro che lo show ci consegnerà molte anticipazioni e immagini dai titoli più attesi delle più famose case di sviluppo (spiccano soprattutto Square Enix e Bandai Namco, oltre a giochi come Devil May Cry 5 e Resident Evil Village).

Tra i molti partecipanti ci sarà anche Microsoft, reduce da uno degli annunci più stupefacenti della storia videoludica (quello dell’acquisizione di Zenimax e di Bethesda, ovviamente), che in un recente tweet dell’account ufficiale di Xbox, ha condiviso alcuni punti del proprio programma per la convention digitale, invitando però i fan più accaniti a calmare i bollenti spiriti e a non aspettarsi notizie né sui titoli next-gen da una parte, né su altre nuove acquisizioni dall’altra.

Microsoft, nonostante i molti sforzi profusi per cambiare la situazione, è storicamente più debole sul mercato nipponico, questo, ovviamente, a causa della presenza pervasiva dei suoi concorrenti Sony e Nintendo, che giocano in casa. Per questo motivo nell’ambiente si vocifera da tempo della possibilità che il colosso di Redmond acquisisca uno studio giapponese, per cementare la propria posizione nel Sol Levante. Anche se, tecnicamente, dopo l’acquisto di Bethesda, Microsoft possiede effettivamente uno studio nipponico (Tango Games), evidentemente c’è chi continua a pensare che l’azienda di Bill Gates possa o voglia prendere sotto la propria ala uno sviluppatore del livello di Capcom o SEGA. Chi ci crede dovrà mettersi l’anima in pace: sicuramente un annuncio del genere non arriverà al Tokyo Game Show 2020.

Per il momento quindi gli appassionati dovranno accontentarsi degli annunci relativi all’aggiornamento di Microsoft Flight Simulator, dell’evento dedicato alla community di Minecraft, dello showcase completamente in giapponese e della celebrazione dei giochi e dei creator nipponici. Ma rimanete con noi: vi terremo aggiornati su ogni eventuale novità dal TGS 2020!