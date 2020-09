Nuki Opener: il device che apre automaticamente il portone di casa

Nuki, leader europeo nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa, presenta ufficialmente in Italia Nuki Opener. Questo nuovo prodotto permetterà di aprire il portone di casa semplicemente con il proprio smartphone, anche da remoto.

Nuki Opener, è il dispositivo che si collega al citofono di casa per renderlo intelligente, regalando il pieno controllo del portone attraverso lo smartphone e l’app dedicata ad esso. Questo device, infatti, permette agli utenti di aprire l’entrata principale del palazzo semplicemente con un clic sul telefono.

Unito al Nuki Smart Lock 2.0 e Nuki Bridge permette di creare un ecosistema completamente gestibile da remoto per l’apertura e la chiusura della casa, abbandonando l’utilizzo delle tradizionali chiavi. Il citofono smart dell’azienda austriaca ha inoltre diverse funzioni che regalano all’utente un’esperienza di utilizzo unica.