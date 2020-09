The Game Awards: aggiunta una nuova categoria

La data dei The Game Awards 2020 è stata da poco confermata, e già Geoff Keighley comincia ad annunciare novità relative a questa edizione del prestigioso evento che premia i migliori videogame dell’anno. In un post condiviso sul suo profilo Twitter infatti, il giornalista canadese ha rivelato che a partire da questa edizione dei The Game Awards verrà aggiunta una nuova categoria di premi, che si concentrerà sull’accessibilità dei titoli.

In un’intervista a Gamesbeat, Keighley ha dichiarato:

“Abbiamo degli specialisti e chiederemo alla nostra giuria regolare che cosa pensino riguardo all’accessibilità. Ma voglio davvero che siano delle persone esperte a riconoscere il lavoro dietro una modalità per daltonici e cose del genere”



Il tema dell’accessibilità è da sempre uno dei più caldi nell’industria videoludica, e si è recentemente ripresentato in modo importante con l’uscita di titoli sempre più attenti all’inclusione di tutti i giocatori: uno dei più in vista è sicuramente The Last of Us Part II, capolavoro di Naughty Dog che propone ben 60 opzioni di accessibilità diverse. Ma anche Ghost of Tsushima di Sucker Punch, Star Wars Jedi: Fallen Order e Overcooked si sono distinti tra i titoli che hanno fatto dell’accessibilità uno dei propri cavalli di battaglia.

Ci aspettando dunque molte, interessanti novità, il prossimo 10 dicembre. I The Games Awards si terranno, ovviamente, a causa della pandemia da Coronavirus, in forma digitale, senza alcun tipo di pubblico, con eventi streaming live da Los Angeles, Tokyo e Londra. Ci si aspetta comunque che lo show continui nel suo percorso di crescita esponenziale: l’edizione 2019 era stata un enorme successo di critica e pubblico, con il 75% in più degli spettatori rispetto all’anno precedente per un totale di quasi 50 milioni di persone, e i reveal di titoli come Godfall, The Wolf Among Us 2 e Bravely Default II.