Disgaea 6: ecco i primi dettagli del gioco

Dopo l’annuncio, arrivato solamente la scorsa settimana, dell’arrivo di Disgaea 6 Defiance of Destiny su PlayStation 4 e Nintendo Switch, lo sviluppatore Nippon Ichi Software (NIS America), ha rilasciato i primi dettagli sulla storia, i personaggi e l’ambientazione del suo nuovo RPG strategico, ultima iterazione della fortunata e longeva serie iniziata nel lontano 2003.

La storia di Disgaea 6 ruoterà intorno a Zed, uno zombie capace di reincarnarsi ripetutamente in svariati mondi diversi per tentare di fermare la minaccia del Dio della Distruzione, che potrebbe eliminare tutti i demoni. Per questo il nostro zombie vagherà tra i mondi (quello Umano, quello della TV, quello della Musica, l’Accademia Demoniaca e molti altri ancora), diventando sempre più potente e reclutando membri per il suo party prima di affrontare il Dio della Distruzione in un ultimo, grandioso, scontro finale.

Al di là di Zed, il nostro giovane zombie dal carattere rude che continua a essere sconfitto dal Dio della Distruzione e quindi a reincarnarsi ripetutamente grazie al suo potere della Super Reincarnazione, conosceremo anche la sua sorellina più piccola, Bieko, una gentile bambina zombie col sogno di diventare una dottoressa. Ci sarà anche Cerberus, il cane zombie dall’intelligenza sovrumana che ha insegnato a Zed la Super Reincarnazione e con lui viaggia tra i mondi. Insieme a loro troveremo l’Overlord Ivar, potentissimo e buffonesco, e infine lui, il Dio della Distruzione in persona, così incredibilmente forte da sembrare invincibile, impegnato a disintegrare quanti più mondi possibile.

Ci saranno inoltre alcune grandi novità nel nuovo capitolo del gioco di NIS: per la prima volta i personaggi, disegnati dalla mano di Takehito Harada, saranno in 3D, permettendosi quindi una maggiore espressività, e dei movimenti più esuberanti, sia nei momenti di quiete alla base che, soprattutto, in battaglia. Per i fan del 2D duro e puro comunque, rimangono le scene di dialogo, ancora con i disegni di Harada. Anche la qualità di gioco è cambiata, grazie all’introduzione della Super Reincarnazione. Questa magica tecnica permette a Zed di trascendere la morte e reincarnarsi, a Livello 1, in un altro mondo. Tuttavia ad ogni reincarnazione il Livello 1 sarà sempre un po’ più potente, e il nostro protagonista diventerà più forte. Inoltre è già stato annunciato che Disgaea 6 riceverà un possente supporto post-lancio, con nuovi contenuti e sistemi utili a migliorare continuamente l’esperienza di gioco.

Disgaea 6 è atteso per PlayStation 4 e Nintendo Switch il 28 gennaio 2021 in Giappone, mentre in Europa e Nord America il gioco uscirà in esclusiva per Switch nell’estate 2021. Nell’attesa potete ammirare qui alcuni screenshot condivisi da NIS America.