Nvidia avvisa che la RTX 3090 avrà scorte limitate al lancio

L’attesissima scheda grafica Nvidia RTX 3090, il nuovo top di gamma che precederà la 2080, verrà rilasciata tra pochissime ore. Tuttavia, l’azienda ha avvisato i fan che le scorte della GPU al momento del lancio saranno limitate.

Sicuramente non una bellissima notizia per tutti gli appassionati che, dopo il disastro accaduto con la Nvidia RTX 3080, hanno l’impressione di dover rivivere la triste vicenda. Ricordiamo che il prezzo del prodotto è di 1500 dollari, per cui si tratta del doppio della compagna di serie già pubblicata.

Ciò vuol dire che ci sono abbastanza probabilità che questa volta sarà più semplice poter aggiungere al carrello la scheda video ed avere una chance di poterla, finalmente, testare in prima persona.