L’attacco dei giganti: ecco la data della quarta stagione

Uno degli anime più amati e seguiti degli ultimi anni è pronto alla sua conclusione in grande stile: L’attacco dei giganti ha infatti annunciato, attraverso il proprio sito internet e profilo Twitter ufficiali che la quarta e ultima stagione della serie animata farà il suo esordio su NHK-G TV il prossimo 7 dicembre.

L’anime, adattamento del manga di Hajime Isayama, iniziato nel 2013, entrerà così nel suo ultimo, entusiasmante e sanguinoso arco narrativo, conducendoci verso il finale della vicenda. In questo modo la serie animata potrebbe concludersi quasi in contemporanea con la sua controparte cartacea: Isayama ha infatti più volte ribadito (anche durante un’intervista lo scorso giugno) che L’attacco dei giganti è completo al 95% e che è sua intenzione mettere fine alla storia entro il 2020.

L’annuncio è arrivato dopo giorni in cui continuavano a rincorrersi rumors su un possibile rinvio dell’ultima stagione dell’anime, prodotta dallo studio MAPPA, nonostante lo scorso agosto fosse stato confermato che la serie avrebbe fatto il suo esordio durante l’autunno: la data del 7 dicembre rientra infatti in pieno nella finestra autunnale.

Annunciata lo scorso anno e affidata alle cure dello studio d’animazione MAPPA, la quarta stagione de L’attacco dei giganti metterà un punto conclusivo all’avventura di Eren Jaeger e dei suoi compagni nella guerra per riconquistare la libertà per il genere umano contro i temibili giganti. La serie sarà diretta da Yuichiro Hayashi con gli script di Hiroshi Seko, il character design di Tomohiro Kishi e le musiche di Kohta Yamamoto e del compositore Hiroyuki Sawano.

Il cast, che farà ritorno dalle precedenti stagioni, comprende Yuki Kaji (My Hero Academia, Blue Exorcist, JoJo Bizarre Adventure) nel ruolo di Eren Jaeger, Yui Ishikawa (A Silent Voice, Azur Lane) in quello di Mikasa Ackerman, Marina Inoue (Tengen Toppa Gurren Lagan) come Armin Arlert, Hiroshi Kamiya (One Piece, Blue Exorcist) come Levi Ackerman, Kisho Taniyama (Bleach, Tengen Toppa Gurren Lagan) come Jean Kirschtein, Hiro Shimono (My Hero Academia) come Connie Springer e Yu Kobayashi (Bakugan, Dance in the Vampire Bund) nel ruolo di Sasha Blouse.

Per festeggiare l’annuncio inoltre, il sito de L’attacco dei giganti ha condiviso anche una nuova, bellissima visual direttamente dalla quarta stagione. Insomma, l’attesa sta per terminare: siete pronti all’attacco definitivo?