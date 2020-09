One Piece: novità sul live-action Netflix

Dopo quasi trent’anni di serializzazione, One Piece è ormai entrato di diritto nel novero dei manga e degli anime che hanno fatto la storia. Il capolavoro del maestro Eiichiro Oda conta vere e proprie legioni di appassionati in giro per il globo, alcuni dei quali sono letteralmente cresciuti sulle pagine del manga. Un vero e proprio esercito di fan che da mesi ormai è sospeso tra l’ansia e l’eccitazione.

Il motivo è, ovviamente, il largamente annunciato adattamento in live-action voluto da Netflix che sta vivendo una gestazione come minimo travagliata, tanto da non avere ancora una data di lancio ben precisa. A parlare del progetto, e a dare qualche dettaglio in più, è allora intervenuto lo sceneggiatore Matt Owens, che si è lasciato intervistare sul podcast THE REVERIE di Rogersbase, che tratta tutte le tematiche relative a One Piece:

“Onestamente non posso ancora dirvi quando potrete aspettarvi di vedere [il live-action n.d.r.] in tv, perché l’infinita sapienza dell’algoritmo Skynet di Netflix dovrà dirci quando lo show andrà in onda. E non avremo nemmeno un’effettiva finestra di rilascio finché non cominceremo le riprese.

Il Covid ha creato un enorme strappo. Comunque ciò che questo ci ha permesso di fare, cercando di vedere gli aspetti positivi della cosa, è stato prenderci più tempo per fare le cose per bene. Non possiamo girare, non possiamo costruire nulla, ma possiamo far funzionare il progetto e tutto quel genere di cose. Abbiamo ancora tempo per farlo. Le cose si stanno muovendo anche se, da un certo punto di vista, siamo indietro”

Il termine indietro potrebbe in realtà essere un eufemisfmo: One Piece è ancora in pre-produzione, mentre deve ancora terminare tutta la fase di casting (i fan avrebbero qualche proposta a tal proposito). Se le riprese dovessero ancora tardare molto a cominciare, il progetto rischierebbe di essere rimandato ben oltre il 2021, arrivando magari a esordire soltanto nel 2022. Una prospettiva abbastanza scoraggiante per tutti i fan.

Se anche voi non vedete l’ora di vedere il live-action sulla ciurma di pirati più sgangherata e appassionante di sempre non vi resta che aspettare e continuare a seguirci per rimanere sempre informati sulle ultime novità.