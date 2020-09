Sound of Metal: ecco il trailer del film con Riz Ahmed

Amazon Studios ha rilasciato il trailer del prossimo film drammatico in uscita su Amazon Prime Video, Sound of Metal. Il film vede Riz Ahmed nei panni di un batterista rock che sta rapidamente perdendo l’udito. Cercando di mantenere la relazione con la sua ragazza (Olivia Cooke), accetta di vivere con una comunità di non udenti per capire meglio e affrontare la sua ipoacusia, ma fatica ad accettare come è cambiato il suo mondo.

Quando guarderete questo trailer, non tentate di modificare le impostazioni di YouTube. I sottotitoli sono propositivi e il film stesso si prende molta cura di metterti nella mente dei non udenti. Il design del suono è magnifico in questo film e lo si può notare già in questo trailer. Ma l’intero film si basa davvero su Ahmed, che offre una delle migliori interpretazioni dell’anno mentre lotta con la perdita dell’udito sempre più crescente mostrando come ciò influisca sul suo senso di identità. Sound of Metal uscirà in sale selezionate il 20 novembre prima di arrivare su Prime Video il 4 dicembre.