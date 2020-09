OnePlus: ricarica rapidissima con Warp Charge 65

OnePlus annuncia oggi che Warp Charge 65, la soluzione proprietaria di ricarica più veloce di sempre, farà il suo debutto su OnePlus 8T, lo smartphone top di gamma in arrivo il prossimo mese.

Con una velocità di ricarica più che raddoppiata rispetto al suo predecessore, Warp Charge 65 è in grado di caricare completamente la batteria da 4500mAh di OnePlus 8T in 39 minuti e arrivare circa a 58% in soli 15 minuti.

La nuova configurazione a doppia batteria del nuovo componente consente a OnePlus 8T di ricaricarsi a più del doppio della velocità di Warp Charge 30T. Con questa nuova configurazione, entrambe le batterie possono caricarsi contemporaneamente a più di 30 W senza surriscaldarsi anche mentre si utilizza il telefono.

L’alimentatore da 65 W è inoltre progettato per offrire un’elevata compatibilità con altri dispositivi. Presenta un design dual-end della porta USB-C e supporta tutti i precedenti protocolli di ricarica OnePlus. Assicura inoltre una ricarica PD fino a 45 W, offrendo agli utenti la possibilità di ricaricare più dispositivi di supporto come laptop o tablet.