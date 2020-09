Monster Strike: in arrivo l’anime interattivo

Il franchise del popolare videogioco giapponese Monster Strike si arricchisce di un nuovo media: lo sviluppatore della saga, XFLAG, ha infatti annunciato, attraverso il sito internet ufficiale, l’arrivo di Hareruya: Unmei no Sentaku, una serie anime interattiva ambientata nell’universo della serie videoludica, che farà il suo esordio in streaming su You Tube, Twitter Live e Abema TV il prossimo 28 settembre.

Hareruya: Unmei no Sentaku sarà il primo anime interattivo legato al mondo di Monster Strike, e la sua vera innovazione sta nel permettere agli spettatori di scegliere tra due opzioni per decidere come procederanno gli ultimi 10 minuti dell’episodio. Si tratta di un format già sperimentato da alcune serie tv di grande successo, un esempio su tutti, ovviamente: Black Mirror (qui la nostra recensione della quinta stagione).

Prodotta da Yokohama Animation Lab, con la regia di Kanta Kamei e gli script di Makoto Uezu (Assassination Classroom), Hareruya: Unmei no Sentaku (traducibile, grossomodo come Hareruya: Fated Choice) vanterà un ampio cast composto da Natsuki Hanae (Tokyo Ghoul, Dragonball Super) nel ruolo di Hareruya; Taku Yashiro (Tiger Mask W, Fire Force) in quello di Akatsuki; Ikumi Hasegawa (86) come Guren; Kentaro Kumagai (The God of High School) nella parte di Shura; Eri Suzuki (Re:Zero) nel ruolo di Sorella Marie; Miyu Tomita (Made in Abyss, Talentless Nana) come Nagi; Masaya Matsukaze (Death Note, A Certain Magical Index, Darwin’s Game) nel ruolo di Jager e infine Kenichi Suzumura (Fairy Tail, Trinity Blood) nella parte di Machine Speed.

Con il suo esordio Hareruya: Unmei no Sentaku diventerà l’ultimo nato del franchise legato al famoso titolo JRPG per dispositivi mobili iOS e Android, almeno fino all’uscita di Monster Strike the Movie: Lucifer Dawn of Despair che avrà la sua premiere nelle sale cinematografiche nipponiche il prossimo 6 novembre.