Transformers Battlegrounds: nuovo gameplay trailer

Il mondo e i fan di Transformers hanno finalmente avuto la possibilità di saperne di più sul titolo targato Outright Games, Transformers Battlegrounds. Infatti, è stato mostrato un nuovo gameplay trailer in cui Autobot e Decepticon combattono.

Le sorprese non finiscono qui, visto che è stata anche svelata la Digital Deluxe Edition, la quale includerà il gioco, 4 pacchetti di skin per gli Autobot e un’esclusiva modalità arcade con il più grande sport della galassia, il CUBE.

In tale modalità, Autobot e Decepticon useranno le proprie tecniche per avere il controllo perenne del CUBE in quattro diverse ed esclusive arene di gioco. Il titolo sarà anche disponibile per la prenotazione su console, in versione digitale, dal giorno 2 ottobre con uno sconto al lancio del 10% per la Digital Deluxe Edition, con due skin esclusive, Nemesis Prime e Goldfire Bumblebee.

Infine, vi informiamo che Transformers Battlegrounds sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC dal giorno 23 ottobre. Da quella data, potrete combattere come mai prima d’ora, tra tattica, azione arcade e cooperativa, in più con le voci originali del cast della serie TV Cyberverse. Qui sotto potete visionare il nuovo gameplay trailer mentre, per informazioni aggiuntive, potete direttamente andare sul sito ufficiale.