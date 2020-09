I partner di Riot Games apprezzano i loro loghi in game

Mentre molti sport tradizionali hanno dovuto avere conversazioni difficili con gli sponsor quest’anno a causa dei giochi senza spettatori, Riot Games sta beneficiando del modo in cui la maggior parte del valore del suo partner deriva già dai media digitali.

La proprietà di Riot, League of Legends sta iniziando i suoi campionati mondiali annuali questo mese in Cina, con un evento che è stato notevolmente ridimensionato dalle sue ambizioni originali a causa della pandemia di coronavirus. Mentre Riot sta ancora lavorando per avere un pubblico limitato per la finale, i turni precedenti non avranno folle e non ci sarà alcuna attivazione esperienziale in loco.

Nondimeno, Naz Aletaha, capo delle partnership globali di Esport di Riot, ha dichiarato a Sports Business Journal che la società è stata in gran parte in grado di aggiungere più risorse digitali agli accordi preesistenti dei partner per compensare alcune delle risorse mancate che non otterranno. di persona quest’anno. Questo perché il pubblico digitale globale per Worlds è così significativo e fa impallidire le dimensioni del pubblico di persona in confronto.

Questo sottolinea un altro esempio di come gli Esport siano stati strutturati in modo vantaggioso per prosperare nonostante la pandemia.