NieR Reincarnation arriverà in Occidente

Oggi si è tenuta la prima giornata della fiera videoludica più grande del territorio asiatico, il Tokyo Game Show con l’edizione 2020. Ovviamente, prendendo tutte le precauzioni del caso vista la pandemia, l’evento si è svolto in modalità digitale, effettuando streaming su più canali di tutti i partecipanti. Oggi, NieR Reincarnation ha fatto la sua comparsa sul palco virtuale.

Accompagnando un ben più grosso annuncio, che potete trovare tra le nostre pagine, Square Enix ha annunciato che il titolo per Android e iOS sarà pubblicato anche in Europa e Nord America, come potete vedere qui. Le pagine Facebook e Twitter sono ora online ma, al momento non potrete ancora scaricare il titolo ma, come leggerete a breve, sarà comunque possibile fare qualcosa prima dell’uscita ufficiale.

È possibile tuttavia pre-registrarsi alla versione giapponese, già disponibile da ora per entrambi i sistemi. Da notare però che, se da un lato l’App Store mostra la data d’uscita di NieR Reincarnation fissata al 23 dicembre, dall’altro non conviene fare troppo affidamento, visto che spesso le date lì inserite non sono rappresentative delle scelte finali. Infine, potete trovare un nuovo trailer qui sotto e, ovviamente, GamesVillage continuerà a seguire l’evento in questi giorni per non farvi mancare nulla quindi, continuate a seguirci!