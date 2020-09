NieR Automata: vendute ben 4.85 milioni di unità

In questa prima giornata di Tokyo Game Show 2020, un grosso spazio è stato concesso a una delle IP più di successo degli ultimi anni, portata in auge da Square Enix e sviluppata dalla Platinum Games. Nello specifico parliamo di NieR Automata e del grande successo che ha avuto.

Di successo si può parlare quando, un titolo, raggiunge le case di quasi cinque milioni di persone. Ad esser precisi, l’action targato Platinum Games ha raggiunto l’ottimo numero di 4.85 milioni di copie vendute. Il numero è il totale tra quelle fisiche e digitali e, probabilmente, crescerà ancora un po’, almeno fino all’uscita del prossimo titolo, la remaster di NieR Replicant, titolo uscito originariamente su PS3.

NieR Automata venne pubblicato su PlayStation 4 in Giappone il 23 febbraio 2017, seguito poi dall’edizione nord americana il 7 marzo e il 10 marzo quella europea sempre per PlayStation 4, per poi arrivare su PC tramite Steam il 17 marzo. Infine, anche i giocatori Xbox One hanno potuto godere del gioiello dal giorno 26 giugno 2018. L’ultima edizione di Nier Automata risale alla “Game of the YoRHa Edition”, arrivata su PlayStation 4 e PC in contemporanea mondiale a febbraio 2019.

