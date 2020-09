Violet Evergarden: debutto pazzesco per il film

Sono passati meno di sette giorni da quando, il 18 settembre, il film anime Violet Evergarden ha fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche nipponiche. Da allora, il bilancio dell’opera è stato assolutamente sensazionale e il lungometraggio animato si sta imponendo al botteghino con numeri da capogiro.

Nel suo primo weekend al cinema infatti, Violet Evergarden ha fatto staccare 175.000 biglietti, per un guadagno di 252 milioni di yen (poco più di 2 milioni di euro), cifre che si sono ripetute e anzi si sono migliorate nelle giornate di lunedì e martedì (che erano giorni festivi in Giappone), con il film che è stato visto da 390.000 spettatori paganti con un incasso monstre di 559 milioni di yen (più di 4 milioni e mezzo di euro).

Una risposta straordinaria per un film che si è lasciato desiderare dai fan: prodotto da Kyoto Animation, Violet Evergarden era previsto per lo scorso 24 aprile, ma la sua uscita al cinema era stata ovviamente rimandata a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. Si trattava però già del secondo rinvio per il lungometraggio, che avrebbe dovuto esordire, in realtà, il 10 gennaio 2020.

Si tratta di un successo senza precedenti per una pellicola del franchise: il film precedente, intitolato Violet Evergarden I: Eternity and the Auto Memory Doll (disponibile dallo scorso 2 aprile su Netflix, così come la serie anime) aveva esordito nei cinema giapponesi lo scorso anno, a settembre, rimanendo in sala per cinque settimane e ammassando, all’incirca, 831 milioni di yen (circa 6 milioni e 750.000 euro). Una cifra che questa seconda pellicola ha quasi raggiunto in meno di una settimana, e sembra che questa marcia trionfale non sia destinata ad interrompersi.