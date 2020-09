Amnesia: due titoli della serie ora disponibili in open source

Frictional Games ha da poco annunciato che due titoli della serie horror Amnesia, The Dak Descent e A Machine for Pigs sono ora disponibili sotto forma di open source. Il codice all’interno è tutto quello costituente i giochi e, inoltre, si potrà accedere a tutti i codici dell’editor.

Il modding è stata una parte fondamentale di Amnesia. Per esempio, negli anni The Dark Descent ha accumulato più di mille mod e aggiunte su ModDB.

È stato bellissimo vedere questa marea di contenuti da parte degli utenti e siamo loro estremamente grati. È ora di dargli qualcosa in cambio.

Queste sono le parole di Thomas Grip, il Direttore Creativo di Frictional Games. Badate bene però che, per quanto il codice del gioco verrà reso pubblico, il gioco in se non subirà lo stesso trattamento. Tutti i titoli e i contenuti relativi ad essi sono ancora di proprietà della Frictional Games ma, d’altro canto, gli utenti potranno fare ciò che vogliono con il codice sorgente. Qui potrete trovare il post ufficiale sulla questione di Amnesia con informazioni più dettagliate.