VALORANT: aggiunte skin ispirate alla fantascienza anni ’60

Riot Games ha presentato il suo nuovo set di skin in anteprima, per un’arma di VALORANT. Si tratta della Gravitational Uranium Neuroblaster, o GUN in breve.

Il set è ispirato alla fantascienza degli anni ’60, dedicato al retro-futurismo ed alle opere di autori come Frank Herbert, Isaac Asimov, Arthur Charles Clarke e i fratelli Strugatsky. Questo porta GUN ad un’estetica totalmente nuova nello sparatutto tattico.

Ovviamente le armi extra-terrestri sono incluse nel pacchetto e sono: Classic, Bucky, Spectre, Operator e da mischia.

Queste skin si troveranno in edizione premium e coincideranno con la Patch 1.09 di VALORANT, che verrà lanciata mercoledì 30 settembre. Ogni oggetto costerà 1.775 VP (sarebbero circa $ 19,99), ma il prezzo del pacchetto deve ancora esser fissato.

Questo pacchetto sarà inoltre disponibile in tre varianti di colore ed include ben cinque skin. Come le precedenti linee di skin, vi è anche la possibilità di avere ulteriori opzioni come animazioni, suoni e qualcosa legata all’estetica.

Tutto il pacchetto sarà quindi disponibile nel negozio VALORANT per l’acquisto, dalla settimana prossima.