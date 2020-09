PUBG Mobile in partnership con Mountain Dew

Il marchio di bevande analcoliche PepsiCo Mountain Dew ha annunciato un’attivazione in-game e una partnership estesa con PUBG Mobile. L’accordo vedrà l’inserimento di prodotti nel gioco tramite le “Stazioni di rifornimento di Mountain Dew” e sarà disponibile per i giocatori per un periodo di tempo limitato. Inoltre, in alcuni mercati internazionali, gli acquisti di prodotti Mountain Dew appositamente contrassegnati consentiranno ai clienti di riscattare premi e ricompense in-game. Oltre a questo, Mountain Dew continuerà anche ad essere lo sponsor ufficiale delle bevande della PUBG Mobile Pro League , delle Americhe, della World League e del Global Championship 2020.

Mountain Dew ha lavorato con PUBG MOBILE in passato, come sponsor “platino” della PUBG Mobile Pro League South Asia. Tuttavia, con il divieto di giocare in India, il destino della seconda stagione del torneo è attualmente indeciso. Il nuovo accordo è stato agevolato dalla società indiana di Esport di tornei, NODWIN Gaming . Ha una relazione di lunga data con Mountain Dew e da diversi anni organizza Dew Arena, uno dei principali eventi di Esport del paese.

I dettagli finanziari della partnership non sono stati resi noti.