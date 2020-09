Fall Guys: emerso il vero aspetto dei “fagiolini”

Fall Guys Ultimate Knockout ci mette nei panni di alcuni omini (non propri ini) chiamati dai giocatori “fagiolini”. In realtà il team di sviluppo Mediatonic ha mostrato come sono fatti realmente questi omini e la realtà dei fatti è che si tratta di creature che possiamo definire come estremamente spaventose.

Tramite Twitter infatti è stato mostrato l’interno dei fagiolini, mostrano uno scheletro spaventosissimo, ricurvo ed estremamente alto. Ecco la descrizione ufficiale:

Vi aspettavate un aspetto simile per i personaggi? Sicuramente parliamo di una scoperta sconvolgente. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile solo su PlayStation 4 e PC. Sapevate che Among Us ha superato il gioco di Mediatonic nelle vendite su Steam?

Well, you asked for it…

This is official lore now

Remember:

• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can't take it back

Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 23, 2020