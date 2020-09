Microsoft pianifica di pubblicare una versione standalone di Office nel 2021

Microsoft potrebbe rendere tutti i suoi software all’interno del pacchetto Office nel suo suite cloud Office365, ma non si è arresa nell’idea di rendere ogni servizio standalone. Secondo un post sul blog Microsoft Exchange Team, una nuova versione “perpetua” del celebre pacchetto è in lavorazione.

Sfortunatamente, il lungo messaggio non è andato nei dettagli concernenti la nuova pubblicazione. Tuttavia, l’unica cosa certa è che è stato pubblicato il fatto che la release è fissata per la seconda metà del 2021.

Ciò può voler dire che il famoso Office sta per vedere il suo ritorno, dopo una lunga pausa iniziata dal 2018. In ogni caso, ancora non sono state svelate le nuove feature dell’offerta del prossimo anno.