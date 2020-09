Samurai Shodown: annunciato per Xbox Series X e Xbox Series S

SNK ha da poco annunciato che rilascerà le versioni Xbox Series X e Xbox Series S di Samurai Shodown questo inverno. Samurai Showdown è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi nei retailer di nostra conoscenza per PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Epic Games Store) e Google Stadia.

Ecco una descrizione del gioco:

Samurai Shodown ha riscosso un successo mondiale come serie di giochi di combattimento armati di lame sin dalla sua prima uscita nel 1993. Sono passati oltre 10 anni dall’ultima puntata della serie ed è ora di Samurai Showdown ritorni in un nuovissimo gioco caratterizzato da un’ottima grafica e da un gameplay avvincente! Con la sua storia ambientata un anno prima del primo episodio, guerrieri e combattenti di diversa estrazione e con i propri obiettivi stanno per combattere per realizzare i loro destini!

Portare avanti l’eredità:

Riproducendo fedelmente le meccaniche di gioco e l’atmosfera che hanno contribuito al successo della serie, il nuovo gioco ha lo scopo di riproporre le battaglie avvincenti che hanno reso popolare la serie. Sono tornate ancora più intense ed epiche!

Evoluzione della presentazione:

Usando la potenza di Unreal Engine 4, la serie è in grado di raggiungere un livello di dettaglio mai visto prima per un’esperienza visiva totalmente nuova!