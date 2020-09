Kemco RPG Selection Vol. 6 su PS4 nel 2021

Kemco rilascerà Kemco RPG Selection Vol. 6 per PlayStation 4 nel 2021 in Giappone, ha annunciato l’editore.

Il sesto volume comprende:

Di seguito la descrizione del primo capitolo di Kemco RPG Selection Vol. 6:

Asdivine Kamura

Dopo che tutto è stato ribaltato quando un essere trascendente chiamato Zaddes appare e inizia ad alterare il mondo, la Divinità dello Spirito, Shiki, si propone di raccogliere le sfere mistiche sparse nelle varie regioni e ripristinare il suo mondo. Collaborando con un’improbabile banda di compagne femminili sia tranquille che a ruota libera, a quale conclusione arrivano? Solo la divinità conosce la risposta a questo!

Affronta feroci battaglie tre vs tre e utilizza attacchi a distanza per contrastare le formazioni nemiche! È anche possibile evocare o trasformarsi in Harbingers per ottenere pieno supporto! Rafforzando i legami con i compagni, la squadra potrà andare dove prima non poteva. Dal potenziamento delle armi all’arena di battaglia e oltre, la posta in gioco è stata alzata quando si tratta di contenuti per un gioco Asdivine !