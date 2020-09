RhinoShield produrrà accessori mobile targati Team Vitality

La nota organizzazione Esports francese Team Vitality ha annunciato un accordo semestrale con il noto produttori di accessori mobile e gadget per periferiche RhinoShield.

Nello specifico, quest’ultima società diventerà il fornitore ufficiale di tutto il merchandise targato Team Vitality. Sono state già rivelate cover per telefoni cellulari e molto altro. Tutti i membri del team, compreso lo staff, hanno già le loro scorte personali.

Il design dei prodotti ricorda i colori predominanti della società di sport elettronici. Infatti, il giallo e nero la fanno da padroni. Ovviamente, il logo della squadra non poteva mancare.

Gli stessi ragazzi hanno ammesso di essere fan di lunga data di RhinoShield, ragion per cui questa collaborazione sarebbe stata solo questione di tempo. Se siete interessati all’acquisto, vi consigliamo di dirigervi sul sito ufficiale dei Vitality.

We are thrilled to reveal @GetRhinoShield as a new official supplier of Team Vitality!

And they are also launching a special Vitality collection of smartphone cases, among ̶u̶s̶ other stuff 🤩

Discover it now 👉 https://t.co/sxdUKF6Biy pic.twitter.com/abMArvE6cn

— Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) September 24, 2020