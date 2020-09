Fnatic nominano il loro nuovo presidente

La celebre organizzazione Esports Fnatic ha cambiato la composizione del suo esecutivo. Infatti, a partire da oggi, Lucien Boyer è stato nominato come nuovo presidente della squadra. L’uomo sostituirà Nick Fry, che rimarrà comunque nella posizione di Advisor.

L’esperienza di Boyer è iniziata dalla sua carriera di CMO a Vivendi. Successivamente è diventato Global President di Havas Sports and Entertainment.

Il nuovo leader ha ammesso, grazie ad un post sul proprio account Twitter ufficiale, di sentirsi onorato della fiducia proposta da tutti i suoi colleghi e non vede l’ora di dirigere i Fnatic. L’ultimo cambiamento importante avvenuto all’interno dell’azienda è stato nel lontano maggio del 2019.

I am humbled to become Chairman of #Fnatic, a highly successful organisation led by such a visionary founder and CEO. There is no doubt that esports represents the most promising new frontier for sports, bringing it closer to the entertainment world. I b…https://t.co/4uJbKSSUfs

— Lucien Boyer (@Lucienboyer) September 24, 2020